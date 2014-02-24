В Петербурге закрыли притон с путанами-иностранками
17 января 2017, вторник, 13:58 – ИА СОЧИ-24
В Петербурге закрыли притон с путанами-иностранками
Полицейские закрыли притон, расположенный в квартире одного из домов на Лиговском проспекте в Северной столице. "Услуги интимного характера оказывали четыре женщины, среди которых были гражданка сопредельного государства и гражданка среднеазиатского государства", – цитирует Flashnord пресс-службу Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В отношении путан составлены административные протоколы. Кроме того, одна иностранка привлечена к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
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Российское законодательство – и, в частности, закон Димы Яковлева – вне компетенции Европейского суда по правам человека. Вердикт ЕСПЧ о признании нелегитимным запрета на усыновление детей из России иностранцами Москва намерена игнорировать...»