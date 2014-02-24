В подъезде в Москве найдено тело с колотыми ранами
16 января 2017, понедельник, 09:15 – ИА СОЧИ-24
В подъезде в Москве найдено тело с колотыми ранами
В подъезде одного из жилых домов на улице Захарьинские Дворики в Новой Москве было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами живота и шеи, передает Life.ru. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и выясняет личность погибшего.
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Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии...»