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В Подмосковье хоронят первую опознанную жертву крушения Ту-154

28 декабря 2016, среда, 11:14 – ИА СОЧИ-24

В Подмосковье хоронят первую опознанную жертву крушения Ту-154
В Подмосковье хоронят первую опознанную жертву крушения Ту-154

На одном из кладбищ Мытищинского района Московской области проходят похороны помощницы директора департамента культуры Министерства обороны России Оксаны Бадрутдиновой, передает РЕН ТВ. Она стала первой жертвой катастрофы Ту-154, чье тело удалось опознать. Сообщается, что траурная церемония проходит в закрытом режиме. Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно держало курс на город Латакия в Сирии. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:45
Что беспокоит россиян

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сегодня, 13:30
Ту-154 могла погубить невнимательность пилотов

Неофициальные данные расшифровки бортового самописца Ту-154, упавшего в Черное море, подтверждают, что авария произошла по вине пилотов. Эксперты отмечают, что в лайнере установлена система контроля за рассогласованным выпуском закрылков...»

сегодня, 13:01
В России испытывают новый препарат против рака

У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»

сегодня, 12:59
Путин настроил россиян на позитивный лад

Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»

сегодня, 12:46
Порошенко готовится бежать в Россию

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»

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