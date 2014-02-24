В Подмосковье хулигана избили за нападение на девушку

23 декабря 2016, пятница, 21:30 – ИА СОЧИ-24



В Подмосковье хулигана избили за нападение на девушку

Посетители торгового центра в Подмосковье стали свидетелями нападения на девушку. Окружающие были возмущены поведением хулигана и решили проучить его на месте.Очевидцы сообщают, что сначала неизвестный ударил девушку, а затем сломал ее телефон. После этого в конфликт вмешались сразу несколько мужчин, которые находились неподалеку: они напали на нарушителя порядка и начали избивать его стульями.Свидетели массовой драки сняли происходящее на видео. С хулиганом работают сотрудники правоохранительных органов, передает Life.ru.

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