В Подмосковье инкассатора убили выстрелом в голову
20 января 2017, пятница, 06:44 – ИА СОЧИ-24
В Подмосковье инкассатора убили выстрелом в голову
В Химках вооруженные преступники напали на инкассаторов, один из которых в результате погиб. Как сообщает Life.ru, это произошло около 03:00 мск возле торгового центра "Лига". По предварительным данным, один из инкассаторов скончался на месте от огнестрельного ранения головы. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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Популярный российский YouTube-блогер Илья Мэддисон удалил свои аккаунты в соцсетях из-за травли, устроенной сторонниками террористической организации "Исламское государство". Стендап-комик навлек на себя гнев радикалов циничной шуткой о Коране...»