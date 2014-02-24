В Подмосковье из пожара спасли многодетную семью



Семью Елизаветы II посетила смерть сегодня, 21:01 В Лондоне в возрасте 86 лет скончался бывший зять Елизаветы II, режиссер и фотограф лорд Сноудон. Смерть застала его дома...»

Россиянина порезали в Аргентине сегодня, 20:30 В Аргентине на российского туриста напали грабители. Инцидент произошел в парке города Мендоса...»

Нелепого Саакашвили поймали в Нью-Йорке сегодня, 20:14 В Сети появилось новое видео с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Его "поймали" на камеру мобильного телефона в аэропорту Нью-Йорка...»

Банду вербовщиков "ИГ" обезвредили в Чечне сегодня, 20:00 После ликвидации бандформирования в Курчалоевском районе Чечни были проведены оперативно-розыскные мероприятия, который позволили выявить круг лиц, сочувствующих преступникам, передает НСН..»