В Подмосковье мужчина погиб при игре в русскую рулетку
10 января 2017, вторник, 12:29 – ИА СОЧИ-24
В Подмосковье мужчина погиб при игре в русскую рулетку
В одном из домов в деревне Тимонино в Волоколамском районе Московской области было обнаружено тело 36-летнего гражданина Белоруссии, передает телеканал "360". Сообщается, что вечером 9 января мужчина приехал в гости к знакомому. Во время совместного распития алкогольных напитков он достал сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Сделав несколько выстрелов в воздух, гость предложил сыграть в русскую рулетку, раскрутил барабан и выстрелил. От огнестрельного ранения головы он скончался. С места происшествия изъят пистолет, в барабане которого находились четыре стрелянные гильзы и три патрона.
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Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»
В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»