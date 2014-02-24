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В Подмосковье мужчина угрожал взорвать банк

27 декабря 2016, вторник, 11:29 – ИА СОЧИ-24

В Подмосковье мужчина угрожал взорвать банк
В Подмосковье мужчина угрожал взорвать банк

В отделение банка ВТБ в подмосковном Орехово-Зуеве вошел мужчина, который пригрозил устроить взрыв, передает Life.ru. Он показал сотрудникам кредитного учреждения пояс на теле и сообщил, что на нем закреплена бомба. Никаких требований он пока не предъявлял. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и бригада скорой помощи. Спустя час мужчину схватили. При задержании он нанес себе несколько ножевых ранений и потерял сознание от кровопотери. Полицейские передали мужчину сотрудникам скорой помощи.Dni.Ru получили комментарий пресс-службы ВТБ. "Подтверждаем информацию об инциденте в одном из офисов ВТБ24 в Орехово-Зуево. В данный момент инцидент исчерпан, правоохранительные органы работают на месте происшествия", – говорится в сообщении.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Крушение Ту-154 показали покадрово

3D-реконструкция крушения лайнера Ту-154 над Черным морем была опубликована в Сети. Она создана на основании показаний сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, ставшего свидетелем трагедии...»

сегодня, 13:59
Путин дал старт подачи газа в Крым с материка

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии старта подачи газа в Крым с материковой части России, передает РИА Новости..»

сегодня, 13:31
Россия успешно борется с иностранными агентами

В прошлом году Минюст получил право по собственному усмотрению включать в список иностранных агентов некоммерческие организации (НКО), финансируемые из-за рубежа и при этом занимающиеся политической деятельностью в России. Как оказалось, количество таких учреждений продолжает неуклонно расти...»

сегодня, 13:30
Мужчина открыл стрельбу на северо-западе Москвы

На улице Героев Панфиловцев на северо-западе Москвы мужчина обстрелял подъезд из пневматического пистолета, передает Life.ru..»

сегодня, 13:28
Лужкова отпустили из больницы

Новый год Юрий Лужков сможет встретить в семейном кругу. Экс-мэра столицы выписали из Боткинской больницы, куда он был госпитализирован на прошлой неделе...»

сегодня, 13:16
Школьник ударил ножом отца из-за уроков музыки

В одну из больниц города Златоуста с проникающим ранением брюшной полости попал 41-летний местный житель..»

сегодня, 12:58
У топ-менеджера ТНТ угнали машину

Коммерческий директор ТНТ Марина Турова не смогла найти на месте свой автомобиль Kia Sportage белого цвета, который припарковала на ночь в столичном районе Строгино, передает Life.ru..»
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