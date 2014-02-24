В Подмосковье найдено тело неизвестного мужчины

В подмосковном Фрязино правоохранители обнаружили тело мужчины. Погибшему на вид 50-55 лет, передает РЕН.На трупе отсутствуют внешние следы насильственной смерти. Личность погибшего устанавливается. Также правоохранители выясняют все обстоятельства его смерти.
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал общественности очередной повод для насмешек. Опальный политик, скромно стоящий в кустах на инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, стал героем серии фотожаб...»
На востоке столицы четверо неизвестных и избили и ограбили мужчину. Инцидент произошел на Щелковском шоссе в районе дома 26, передает агентство "Москва".Злоумышленники, угрожая ножом, отняли у пострадавшего два мобильных телефона и паспорт..»
Первый день работы XVI съезда "Единой России" прошел на дискуссионных площадках. Обсуждали народный контроль за чиновниками в регионах, повышение темпов роста экономики, эффективность российской власти. В дискуссиях, наравне с единороссами, участвовали и члены правительства. За процессом наблюдали корреспонденты издания Dni.Ru...»
Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин выступил с предложением, которое в перспективе может облегчить молодым семьям выплату ипотеки. На эту цель, если его инициатива найдет отклик, можно будет тратить материнский капитал. Причем речь идет не о единовременной выплате, а о погашении ежемесячных взносов...»
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал общественности очередной повод для насмешек. Опальный политик, скромно стоящий в кустах на инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, стал героем серии фотожаб...»
На востоке столицы четверо неизвестных и избили и ограбили мужчину. Инцидент произошел на Щелковском шоссе в районе дома 26, передает агентство "Москва".Злоумышленники, угрожая ножом, отняли у пострадавшего два мобильных телефона и паспорт..»
Первый день работы XVI съезда "Единой России" прошел на дискуссионных площадках. Обсуждали народный контроль за чиновниками в регионах, повышение темпов роста экономики, эффективность российской власти. В дискуссиях, наравне с единороссами, участвовали и члены правительства. За процессом наблюдали корреспонденты издания Dni.Ru...»
Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин выступил с предложением, которое в перспективе может облегчить молодым семьям выплату ипотеки. На эту цель, если его инициатива найдет отклик, можно будет тратить материнский капитал. Причем речь идет не о единовременной выплате, а о погашении ежемесячных взносов...»