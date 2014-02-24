В Подмосковье погиб известный математик

В ДТП на Новорижском шоссе погиб один из создателей Московского центра непрерывного математического образования и организатор олимпиад школьников Виталий Арнольд. Он работал учителем информатики гимназии №1543 в Москве. "Тот самый человек с большой бородой, который снимал на видео все лекции Зализняка. …Он последние годы присылал мне все видеолекции на расшифровку", – написал лингвист Дмитрий Сичинава в своем Facebook.Виталий Арнольд родился 4 октября 1968 года. Он – выпускник 57-й московской школы и МИСиСа. Племянник выдающегося математика Владимира Арнольда. У Виталия остались жена Наталья, дочь Евгения и сын Михаил.
В ДТП на Новорижском шоссе погиб один из создателей Московского центра непрерывного математического образования и организатор олимпиад школьников Виталий Арнольд. Он работал учителем информатики гимназии №1543 в Москве...»
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Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну...»
В ДТП на Новорижском шоссе погиб один из создателей Московского центра непрерывного математического образования и организатор олимпиад школьников Виталий Арнольд. Он работал учителем информатики гимназии №1543 в Москве...»
В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали за хранение крупной партии наркотиков 65-летнюю местную жительницу, Как сообщает "Московский комсомолец", в квартире у пожилой женщины было изъято при личном досмотре 48 граммов героина, при дальнейшем обыске жилья – еще 886 граммов..»
Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина...»
Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну...»