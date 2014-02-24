

В Подмосковье погиб известный математик вчера, 19:58 В ДТП на Новорижском шоссе погиб один из создателей Московского центра непрерывного математического образования и организатор олимпиад школьников Виталий Арнольд. Он работал учителем информатики гимназии №1543 в Москве...»

В Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд вчера, 18:14 Пассажирский поезд сошел с рельсов в Бруклине, одном из районов Нью-Йорка..»

У 65-летней пенсионерки из Люберец нашли килограмм героина вчера, 18:00 В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали за хранение крупной партии наркотиков 65-летнюю местную жительницу, Как сообщает "Московский комсомолец", в квартире у пожилой женщины было изъято при личном досмотре 48 граммов героина, при дальнейшем обыске жилья – еще 886 граммов..»

Олег Ляшко вместо жены увез в Таиланд друга вчера, 17:43 Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина...»