В Подмосковье похолодало до 36 градусов мороза

Аномальные морозы, ударившие по столичному региону в канун Рождества, не спешат отступать. Так, согласно данным метеорологов, температура воздуха в Московской области опустилась до 36 градусов мороза. "Холоднее всего этой ночью было в Клину – минус 36,2 градуса", – цитирует РИА Новости специалиста центра погоды "Фобос". В самой Москве было немного теплее, чем днем ранее – воздух прогрелся до 27,7 градуса мороза, что почти на два градуса выше, чем 7 января.
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В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния...»
Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»