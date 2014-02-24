В Подмосковье водитель насмерть сбил женщину

Вечером 11 января в Подмосковье случилось страшное ДТП. Автомобиль, летевший на большой скорости, выскочил на тротуар и сбил 67-летнюю жительницу села Томилина.В результате пенсионерку буквально пригвоздило к дереву. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшую не удалось, передает Life.ru. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства трагедии.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»
По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»
По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше...»