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В Подмосковье второклассник отбился от педофила

26 января 2017, четверг, 18:43 – ИА СОЧИ-24

В Подмосковье второклассник отбился от педофила
В Подмосковье второклассник отбился от педофила
В Подмосковье 8-летнему мальчику удалось отбиться от напавшего на него педофила. Мужчина начал приставать к ребенку в подъезде жилого дома, но неожиданно получил отпор.
О нападении на второклассника в полицию сообщила его мать, 36-летняя Александра Мигачева.Педофил
настиг мальчика в подъезде и начал настойчиво приставать. Извращенец
не подозревал, что ребенок не оробеет и не испугается, а быстро среагирует на
угрозу.Второклассник ударил мужчину коленом в пах, после
чего убежал домой и рассказал о случившемся маме, передает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вскоре стражи порядка нашли и
задержали предполагаемого педофила. Нападавшим
оказался сотрудник местного почтового отделения, 33-летний Владимир Байков. Обстоятельства
происшествия выясняются. Как писали Dni.ru, в Москве недавно произошел еще один
резонансный инцидент. 11-летняя школьница переспала с 19-летним юношей, чтобы
разоблачить его педофильные наклонности. Пятиклассница познакомилась со
студентом-первокурсником в соцсети "ВКонтакте". После этого девочка напросилась в гости к новому знакомому и
ночью сбежала из дома, пока мама и бабушка спали. Оперативники
искали школьницу почти двое суток и нашли на остановке общественного
транспорта. Девочка рассказала, что намеренно поехала к парню и занялась с ним
сексом, чтобы разоблачить его как педофила.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Беженец из Гамбии утонул средь бела дня в канале Венеции из-за равнодушия наблюдавших за его мучениями людей. Никто из очевидцев происшествия даже не попытался спасти утопающего...»

сегодня, 21:44
Трамп подмочил рейтинг PornHub

Политические волнения в США, связанные с женскими маршами против Трампа, привели к изменениям рейтинга одного из популярных ресурсов. Резко снизилось число посещений известного порносайта PornHub...»

сегодня, 21:30
Москвичке грозит выкидыш после нападения таксиста

Беременной женщине, на которую вместе с ее двухлетним сыном и пожилой мамой 26 января в Москве напал таксист, грозит выкидыш. По ее словам, водитель был предупрежден, что она находится в положении...»

сегодня, 21:15
Навальный сцепился с Лебедевым на глазах у Собчак

Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь"...»

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В Мурманске кондуктор выгнала ребенка из автобуса во время бури

В Мурманске кондуктор выгнал девочку на мороз во время снежной бури..»

сегодня, 20:31
Напавшего на ребенка таксиста выпустили на свободу

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сегодня, 20:30
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