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В Подмосковье второклассник отбился от педофила
26 января 2017, четверг, 18:43 – ИА СОЧИ-24
О нападении на второклассника в полицию сообщила его мать, 36-летняя Александра Мигачева.Педофил
настиг мальчика в подъезде и начал настойчиво приставать. Извращенец
не подозревал, что ребенок не оробеет и не испугается, а быстро среагирует на
угрозу.Второклассник ударил мужчину коленом в пах, после
чего убежал домой и рассказал о случившемся маме, передает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вскоре стражи порядка нашли и
задержали предполагаемого педофила. Нападавшим
оказался сотрудник местного почтового отделения, 33-летний Владимир Байков. Обстоятельства
происшествия выясняются. Как писали Dni.ru, в Москве недавно произошел еще один
резонансный инцидент. 11-летняя школьница переспала с 19-летним юношей, чтобы
разоблачить его педофильные наклонности. Пятиклассница познакомилась со
студентом-первокурсником в соцсети "ВКонтакте". После этого девочка напросилась в гости к новому знакомому и
ночью сбежала из дома, пока мама и бабушка спали. Оперативники
искали школьницу почти двое суток и нашли на остановке общественного
транспорта. Девочка рассказала, что намеренно поехала к парню и занялась с ним
сексом, чтобы разоблачить его как педофила.
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