В Подмосковье второклассник отбился от педофила

26 января 2017, четверг, 18:43 – ИА СОЧИ-24



В Подмосковье второклассник отбился от педофила

В Подмосковье 8-летнему мальчику удалось отбиться от напавшего на него педофила. Мужчина начал приставать к ребенку в подъезде жилого дома, но неожиданно получил отпор.О нападении на второклассника в полицию сообщила его мать, 36-летняя Александра Мигачева.Педофилнастиг мальчика в подъезде и начал настойчиво приставать. Извращенецне подозревал, что ребенок не оробеет и не испугается, а быстро среагирует наугрозу.Второклассник ударил мужчину коленом в пах, послечего убежал домой и рассказал о случившемся маме, передает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вскоре стражи порядка нашли изадержали предполагаемого педофила. Нападавшимоказался сотрудник местного почтового отделения, 33-летний Владимир Байков. Обстоятельствапроисшествия выясняются. Как писали Dni.ru, в Москве недавно произошел еще одинрезонансный инцидент. 11-летняя школьница переспала с 19-летним юношей, чтобыразоблачить его педофильные наклонности. Пятиклассница познакомилась состудентом-первокурсником в соцсети "ВКонтакте". После этого девочка напросилась в гости к новому знакомому иночью сбежала из дома, пока мама и бабушка спали. Оперативникиискали школьницу почти двое суток и нашли на остановке общественноготранспорта. Девочка рассказала, что намеренно поехала к парню и занялась с нимсексом, чтобы разоблачить его как педофила.

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