В Подмосковье женщина сбросила маленького сына с 15-го этажа
27 декабря 2016, вторник, 06:45 – ИА СОЧИ-24
В Подмосковье женщина сбросила маленького сына с 15-го этажа
В подмосковных Мытищах женщина вытолкнула из окна 15-го этажа своего семилетнего сына. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, т полученных повреждений ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемой 34 года, она является уроженкой Калужской области."Подозреваемая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следственным органом планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в СК. Сейчас полиция пытается выяснить, что стало причиной трагедии.
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