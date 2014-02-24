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В Подмосковье женщина сбросила маленького сына с 15-го этажа

27 декабря 2016, вторник, 06:45 – ИА СОЧИ-24

В Подмосковье женщина сбросила маленького сына с 15-го этажа
В Подмосковье женщина сбросила маленького сына с 15-го этажа

В подмосковных Мытищах женщина вытолкнула из окна 15-го этажа своего семилетнего сына. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, т полученных повреждений ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемой 34 года, она является уроженкой Калужской области."Подозреваемая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следственным органом планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в СК. Сейчас полиция пытается выяснить, что стало причиной трагедии.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В районе крушения самолета Ту-154 Министерства обороны России в Черном море продолжается поисковая операция, во время которой спасатели находят тела и их фрагменты жертв катастрофы, а также части лайнера..»

сегодня, 06:45
В Подмосковье женщина сбросила маленького сына с 15-го этажа

В подмосковных Мытищах женщина вытолкнула из окна 15-го этажа своего семилетнего сына..»

вчера, 22:14
Спасатели нашли хвостовую часть упавшего Ту-154

В Министерстве обороны озвучили промежуточные итоги поисково-спасательной операции у берегов Сочи в Черном море..»

вчера, 22:00
Трагическая судьба сына Доктора Лизы

Крушение Ту-154 недалеко от Сочи стало ударом для многих россиян. Особенной болью в сердце эта трагедия отозвалась для близких и родственников Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза: ее приемный сын до сих пор не может поверить в случившееся...»

вчера, 22:00
Как наживаются на крушении Ту-154

Наиболее циничные представители малого бизнеса делают пиар на крови жертв катастрофы Ту-154, разбившегося 25 декабря над Черным морем. Под видом скорби предприниматели откровенно рекламируют свои товары...»

вчера, 21:30
Очевидцы заметили аномалию перед падением Ту-154

Накануне крушения самолета Минобороны 25 декабря над Черным морем наблюдалась аномалия. По словам очевидцев, там кружили многотысячные стаи птиц...»

вчера, 21:29
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В Калининграде суд арестовал злоумышленника, который напал на прохожего с мачете..»
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