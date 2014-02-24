

Спасатели нашли черный ящик Ту-154 сегодня, 08:31 В районе крушения самолета Ту-154 Министерства обороны России в Черном море продолжается поисковая операция, во время которой спасатели находят тела и их фрагменты жертв катастрофы, а также части лайнера..»

В Подмосковье женщина сбросила маленького сына с 15-го этажа сегодня, 06:45 В подмосковных Мытищах женщина вытолкнула из окна 15-го этажа своего семилетнего сына..»

Спасатели нашли хвостовую часть упавшего Ту-154 вчера, 22:14 В Министерстве обороны озвучили промежуточные итоги поисково-спасательной операции у берегов Сочи в Черном море..»

Трагическая судьба сына Доктора Лизы вчера, 22:00 Крушение Ту-154 недалеко от Сочи стало ударом для многих россиян. Особенной болью в сердце эта трагедия отозвалась для близких и родственников Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза: ее приемный сын до сих пор не может поверить в случившееся...»



Как наживаются на крушении Ту-154 вчера, 22:00 Наиболее циничные представители малого бизнеса делают пиар на крови жертв катастрофы Ту-154, разбившегося 25 декабря над Черным морем. Под видом скорби предприниматели откровенно рекламируют свои товары...»

Очевидцы заметили аномалию перед падением Ту-154 вчера, 21:30 Накануне крушения самолета Минобороны 25 декабря над Черным морем наблюдалась аномалия. По словам очевидцев, там кружили многотысячные стаи птиц...»

Володин рассказал о бюджете Союзного государства вчера, 21:29 Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о бюджете союзного государства. По словам политика, его размер превысил 6,7 миллиарда рублей...»

В Калининграде поймали преступника с мачете вчера, 21:16 В Калининграде суд арестовал злоумышленника, который напал на прохожего с мачете..»