В Польше рассекретили доклад о сближении с Россией
24 января 2017, вторник, 08:28 – ИА СОЧИ-24
В Польше рассекретили доклад о сближении с Россией
В Министерстве иностранных дел Польши рассекретили доклад о переходе страны к пророссийской политике. Он был составлен 4 марта 2008 года и подписан главой департамента восточной политики внешнеполитического ведомства страны Ярославом Браткевичем. Доступ к нему имели четыре человека. "Россия рассматривается Западом как важный союзник в противостоянии с исламским радикализмом и терроризмом, а также как важный источник сырья, который мог бы значительно поддержать экономически западный мир", – говорится в документе.Политика Киева уже тогда рассматривалась польскими дипломатами негативно: в докладе указано на коррупцию, клановость и отсутствие прозрачности. "Этот документ был началом отхода от проукраинский политики в пользу политики пророссийской. Авторы не имели иллюзий насчет успеха, но решили, что пророссийскость будет определенного рода инструментом, трюком по отношению к Западу. Таким образом хотели улучшить репутацию на Западе", – цитирует "Газета.ru" нынешнего главу Министерства иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.
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В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»