В правительстве поспорили о будущем рубля

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поспорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым о стабилизации курса рубля. Поводом для развернувшейся между чиновниками дискуссии стало повышение цен на углеводороды и последующее за этим укрепление российской валюты. По словам Орешкина, у правительства на данный момент не имеется планов о стабилизации курса рубля, о чем недавно говорил Шувалов. В то же время министр выразил уверенность, что произошедшее в 2014-2015 годах резкое падение стоимости российской валюты больше не повторится благодаря решительным и профессиональным действиям руководства Центробанка. Ранее Шувалов заявил в интервью агентству Bloomberg заявил, что Центробанк в нынешних условиях может начать покупать валюту для удержания благоприятного для экономики России курса рубля. Кроме того, он отметил, что в правительстве разрабатываются меры на случай дальнейшего повышения стоимости нефтяных котировок. Стоимость российской валюты по отношению к бивалютной корзине доллар-евро начала расти после достижения договоренности между Россией и Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о снижении объемов добычи. После этого нефтяные котировки пошли вверх, потянув за собой российскую валюту. На данный момент "черное золото" марки Brent торгуется в районе 55 долларов за баррель.
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поспорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым о стабилизации курса рубля. Поводом для развернувшейся между чиновниками дискуссии стало повышение цен на углеводороды и последующее за этим укрепление российской валюты...»
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поспорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым о стабилизации курса рубля. Поводом для развернувшейся между чиновниками дискуссии стало повышение цен на углеводороды и последующее за этим укрепление российской валюты...»
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Как правило, черные комедии не отличаются глубоким смыслом, а любителей пошутить на мрачные темы мы воспринимаем как людей весьма недалеких. Однако результаты исследования австрийских ученых неожиданно разрушили эти стереотипы...»