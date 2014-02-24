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В пригороде Парижа взорвался дом

20 января 2017, пятница, 18:28 – ИА СОЧИ-24

В пригороде Парижа взорвался дом
В пригороде Парижа взорвался дом

В доме в пригороде Парижа прогремел мощный взрыв. В результате серьезные повреждения получили два этажа здания. Также были эвакуированы окрестные дома. Причиной взрыва могла стать утечка газа, передает Life.ru. В Сети уже появилось видео с места событий. На записи видно, что в поврежденном здании начался пожар.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:28
Трамп официально стал президентом США

Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США, произнеся клятву на церемонии инаугурации, передает "Газета.ру"..»

сегодня, 20:14
Клинтон оправдалась за посещение инаугурации Трампа

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла в борьбе за кресло президента США, была замечена среди гостей на церемонии официального вступления в должность нового американского лидера Дональда Трампа..»

сегодня, 20:01
Огонь заблокировал людей на крыше НИИ Бурденко

В Москве на крыше горящего Центра нейрохирургии имени академика Бурденко находятся люди. Отрезанными пожаром от выхода оказались рабочие, производившие в здании ремонт...»

сегодня, 20:00
В Венесуэле инфляция составила 800%

Согласно докладу Центрального банка Венесуэлы, по итогам 2016 года инфляция в стране составила 800%, передает "Газета.ру"..»

сегодня, 19:58
Пьяный пермяк вызвал скорую и избил врачей

Житель Верещагинского района Пермского края вызвал на дом скорую помощь..»

сегодня, 19:30
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сегодня, 19:30
В Выборге водителя убили из-за конфликта на дороге

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