В работе московского метро произошел сбой

В работе столичного метрополитена произошел сбой. Поезда Калужско-Рижской линии ходят с увеличенными интервалами.Очевидцы с места событий сообщают, что ожидание на платформе заняло порядка 10 минут. Обстоятельства происшествия уточняются.
Правоохранительные органы раскрыли подробности смерти начальника аппарата в центральном управлении "Роснефти" Олега Еровинкина. Выяснилось, что тело сотрудника крупной нефтяной компании было найдено на заднем сиденье служебного автомобиля...»
Правоохранительные органы раскрыли подробности смерти начальника аппарата в центральном управлении "Роснефти" Олега Еровинкина. Выяснилось, что тело сотрудника крупной нефтяной компании было найдено на заднем сиденье служебного автомобиля...»