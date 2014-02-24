В ресторане в центре Москвы загорелся жир

В центре Москвы днем 30 декабря вспыхнул пожар. В ресторане, расположенном на Мясницкой улице, загорелся жир.В результате происшествия были эвакуированы порядка 15 человек, пострадавших нет, передает РИА Новости. Пожарные вскрывают вытяжку для проверки.
Известные московские блогеры-андрогины пожаловались на то, что в торговом центре на них напали десять дагестанцев. Восточным мужчинам не понравилось то, что пишут и публикуют у себя в соцсетях юноши с нетрадиционной сексуальной ориентацией...»
МИД России предложил Владимиру Путину ответить на действия Вашингтона по высылке 35 российских дипломатов. Москва в ответ объявит персонами нон грата 31 сотрудника посольства в Москве и четырех дипломатов генконсульства в Санкт-Петербурге...»
Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно, был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»
Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»
На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме...»
Известные московские блогеры-андрогины пожаловались на то, что в торговом центре на них напали десять дагестанцев. Восточным мужчинам не понравилось то, что пишут и публикуют у себя в соцсетях юноши с нетрадиционной сексуальной ориентацией...»
МИД России предложил Владимиру Путину ответить на действия Вашингтона по высылке 35 российских дипломатов. Москва в ответ объявит персонами нон грата 31 сотрудника посольства в Москве и четырех дипломатов генконсульства в Санкт-Петербурге...»
Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно, был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»
Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»
На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме...»