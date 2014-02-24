В России хотят повысить НДС до 22%

В Минэкономразвития предложили снизить страховой взнос и повысить НДС. По мнению авторов инициативы, это поможет "обелить" экономику и поддержать экспортеров. Минэкономразвития и Минфин разработали план по перезагрузке экономики. В ведомствах решили, что для этого необходимо понизить налог на труд, а образовавшийся зазор в бюджете компенсировать за счет косвенных налогов, сообщают "Ведомости".При этом, рассматриваются несколько вариантов реализации этой идеи. В частности, страховой взнос могут понизить до 21%, в НДС – повысить до 21% или же изменить эти параметры на 20% и 22%, 22 % и 22% соответственно. При этом, как считают эксперты. любой из перечисленных вариантов приведет к выпадению от 180 до 682 миллиардов рублей доходов. При этом, в Минэкономразвития подчеркнули, что существенным плюсом нововведения будет то, что оно позволит "обелить" серый сектор экономики (за счет снижения взноса) и поддержать экспортеров. Министр финансов Антон Силуанов в целом поддерживает инициативу, однако отмечает, что выпадающие доходы внебюджетных фондов придется компенсировать из федерального бюджета. Другие эксперты также отмечают, что идея нуждается в более детальной проработке. В частности, некоторые из них опасаются, что изменение налоговых выплат ударит по региональным бюджетам и бизнесу. Например, может пострадать любой проект, связанный с импортозамещением.
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