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В России хотят повысить НДС до 22%

15 февраля 2017, среда, 10:43 – ИА СОЧИ-24

В России хотят повысить НДС до 22%
В России хотят повысить НДС до 22%
В Минэкономразвития предложили снизить страховой взнос и повысить НДС. По мнению авторов инициативы, это поможет "обелить" экономику и поддержать экспортеров.
Минэкономразвития и Минфин разработали план по перезагрузке экономики. В ведомствах решили, что для этого необходимо понизить налог на труд, а образовавшийся зазор в бюджете компенсировать за счет косвенных налогов, сообщают "Ведомости".При этом, рассматриваются несколько вариантов реализации этой идеи. В частности, страховой взнос могут понизить до 21%, в НДС – повысить до 21% или же изменить эти параметры на 20% и  22%, 22 % и 22% соответственно. При этом, как считают эксперты. любой из перечисленных вариантов приведет к выпадению от 180 до 682 миллиардов рублей доходов. При этом, в Минэкономразвития подчеркнули, что существенным плюсом нововведения будет то, что оно позволит "обелить" серый сектор экономики (за счет снижения взноса) и поддержать экспортеров. Министр финансов Антон Силуанов в целом поддерживает инициативу, однако отмечает, что выпадающие доходы внебюджетных фондов придется компенсировать из федерального бюджета. Другие эксперты также отмечают, что идея нуждается в более детальной проработке. В частности, некоторые из них опасаются, что изменение налоговых выплат ударит по региональным бюджетам и бизнесу. Например, может пострадать любой проект, связанный с импортозамещением. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»

вчера, 21:46
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вчера, 21:45
Минобороны показало истребители Су-35С в деле

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с полетами сверхманевренных истребителей Су-35С. На кадрах можно наблюдать взлет, посадку и элементы пилотажа...»

вчера, 21:14
Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»

вчера, 20:46
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»

вчера, 20:30
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