В России хотят повысить призывной возраст

23 марта 2017, четверг, 20:29 – ИА СОЧИ-24



В России хотят повысить призывной возраст

Члены комитета по обороне Госдумы предложили поднять верхний предел призывного возраста с 27 до 30 лет. В 2016 году военкоматы не смогли передать повестки с призывом более 90 тысячам призывников.По словам главы комитета Владимира Шаманова, при том, что в российскойармии идругих силовых структурах проделана большая работа по наведению порядка в планепризыва, уклонистов все еще довольно много. Кроме того, не урегулирован вопросюридической ответственности уклонения от получения повестки.Есть вопросы и к возрастным ограничениям дляпрохождения службы. "Ряддепутатов высказались, что планка в 27 лет мала, и ее надоувеличивать", – цитирует Шаманова "Интерфакс". Был предложен предельный возраст30 лет.По мнению парламентариев, в этом случае молодые люди будут не заинтересованыуклоняться. По словам главы комитета по обороне Госдумы, для "уточнениявсех проблемных вопросов" будет создана рабочая группа.Так, за время проведения призывных кампаний в 2016 году военкоматыне смогли передать повестки с призывом на военную службу более 90 тысячпризывников. Вместе с тем, в прошлом годупо сравнению с 2015 годом число уклонистов сократилосьна 20%.Положительная динамика отмечается и по увеличению годностиграждан к службе в армии по состоянию здоровья. По сравнению с 2012 годом числогодных к военной службе выросло более чем на 8%.

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