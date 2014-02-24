|23 марта, четверг
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
В России хотят повысить призывной возраст
23 марта 2017, четверг, 20:29 – ИА СОЧИ-24
По словам главы комитета Владимира Шаманова, при том, что в российской
армии и
других силовых структурах проделана большая работа по наведению порядка в плане
призыва, уклонистов все еще довольно много. Кроме того, не урегулирован вопрос
юридической ответственности уклонения от получения повестки.
Есть вопросы и к возрастным ограничениям для
прохождения службы. "Ряд
депутатов высказались, что планка в 27 лет мала, и ее надо
увеличивать", – цитирует Шаманова "Интерфакс". Был предложен предельный возраст
30 лет.
По мнению парламентариев, в этом случае молодые люди будут не заинтересованы
уклоняться. По словам главы комитета по обороне Госдумы, для "уточнения
всех проблемных вопросов" будет создана рабочая группа.
Так, за время проведения призывных кампаний в 2016 году военкоматы
не смогли передать повестки с призывом на военную службу более 90 тысяч
призывников. Вместе с тем, в прошлом году
по сравнению с 2015 годом число уклонистов сократилось
на 20%.
Положительная динамика отмечается и по увеличению годности
граждан к службе в армии по состоянию здоровья. По сравнению с 2012 годом число
годных к военной службе выросло более чем на 8%.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.