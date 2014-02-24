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В России хотят ввести "налог на здоровье"
16 марта 2017, четверг, 20:16 – ИА СОЧИ-24
Всемирная организация здравоохранения сопоставила
стоимость пачки сигарет одной марки в разных странах и размер взимаемых с нее
налогов. Выяснилось, что у нас производители вредного товара платят низкие
налоги, потому что в России пачка сигарет стоит дешевле всего.
Особенно сильная разница в этом отношении у нас с
европейскими странами. Так, в нашей стране с пачки сигарет совокупно платится налогов 47,6%, в Израиле – 84,3%, в Великобритании – 82,2%, во Франции – 80,3%, в
Германии – 72,9%.
В связи с этим "налог на здоровье" предложил ввести в
России председатель Координационного совета по защите граждан от
наркотиков, алкогольной и табачной зависимости при Общественной палате Султан
Хамзаев. Он считает, что для табачников поначалу необходимо установить 70-процентный
совокупный налог, передает Rg.ru. В дальнейшем величину сбора предлагается
повысить.
Поступившие в бюджет деньги, считает Хамзаев, нужно тратить разумным, целевым образом – например, на мероприятия, снижающие потребление табака, а также на популяризацию здорового образа жизни и спорта.Добавим, что, как выяснили эксперты, повышение
цен на сигареты на 10% дает почти такое же снижение числа курильщиков.
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