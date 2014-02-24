В России хотят ввести "налог на здоровье"

16 марта 2017, четверг, 20:16 – ИА СОЧИ-24



В России хотят ввести "налог на здоровье"

По итогам обсуждения подготовленной Минздравом России новой антитабачной концепции Общественная палата рекомендовала ввести "налог на здоровье". Платить его должны будут производители табачной продукции.Всемирная организация здравоохранения сопоставиластоимость пачки сигарет одной марки в разных странах и размер взимаемых с нееналогов. Выяснилось, что у нас производители вредного товара платят низкиеналоги, потому что в России пачка сигарет стоит дешевле всего.Особенно сильная разница в этом отношении у нас севропейскими странами. Так, в нашей стране с пачки сигарет совокупно платится налогов 47,6%, в Израиле – 84,3%, в Великобритании – 82,2%, во Франции – 80,3%, вГермании – 72,9%.В связи с этим "налог на здоровье" предложил ввести вРоссии председатель Координационного совета по защите граждан отнаркотиков, алкогольной и табачной зависимости при Общественной палате СултанХамзаев. Он считает, что для табачников поначалу необходимо установить 70-процентныйсовокупный налог, передает Rg.ru. В дальнейшем величину сбора предлагаетсяповысить.Поступившие в бюджет деньги, считает Хамзаев, нужно тратить разумным, целевым образом – например, на мероприятия, снижающие потребление табака, а также на популяризацию здорового образа жизни и спорта.Добавим, что, как выяснили эксперты, повышениецен на сигареты на 10% дает почти такое же снижение числа курильщиков.

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