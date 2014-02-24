В России испытывают новый препарат против рака

У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат. Как заявила глава Минздрава в эфире канала "Россия 24", в настоящее время продолжается вторая фаза клинических испытаний нового средства. Министр добавила, что российские фармакологи начали производить таргетные препараты, блокирующие развитие злокачественной опухоли в организме, сообщает "Федеральное агентство новостей".
Ранее сообщалось, что российские ученые значительно продвинулись в борьбе с раком. Как писали Dni.Ru, группа исследователей разработала противоопухолевое соединение, воздействующее даже на устойчивые к химиотерапии формы заболевания.Разработка вещества велась под руководством профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Александра Киселева. В ходе экспериментов группа исследователей создала соединение, относящееся к классу аминотиазолов. Выяснилось, что полученное соединение уничтожает даже те формы заболевания, которые считаются устойчивыми к химиотерапии. Вещество прошло проверку на эмбрионах морских ежей и раковых клетках человека.Напомним, что онкологические заболевания являются одной из главных причин смертности в большинстве развитых стран. По данным Министерства здравоохранения, за последние десять лет количество онкобольных в России выросло на 18%. В настоящее время сейчас от рака страдают около трех миллионов россиян.
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Неофициальные данные расшифровки бортового самописца Ту-154, упавшего в Черное море, подтверждают, что авария произошла по вине пилотов. Эксперты отмечают, что в лайнере установлена система контроля за рассогласованным выпуском закрылков...»
У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»