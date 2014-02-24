В России можно законно изъять детей из любой семьи

28 марта 2017, вторник, 16:13 – СОЧИ-24



В России можно законно изъять детей из любой семьи

Согласно законодательству изъять детей можно даже из благополучной семьи. Ребенка могут забрать в рамках специального контроля со стороны ювенальной юстиции.Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина рассказала, что в России предусмотрена ранняя профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия. В рамках этой программы государство может изъять ребенка даже из благополучной семьи, сообщает РИА Новости."Ранняя профилактика – это когда не только нет факта, где ребенку плохо или там что-то в семье плохо, когда даже угрозы нет", – пояснила Елена Мизулина. Она отметила, что сейчас в России около 23 миллионов семей с несовершеннолетними детьми."Каждая семья, богатая, благополучная, успешная, счастливая, может стать объектом такого рода контроля со стороны ювенальной инфраструктуры и изъятия ребенка", – считает сенатор. Она подчеркнула, что в юридической практике – "много примеров".Между тем Елена Мизулина раскритиковала возможное появление психологов во всех школах. "Вы представьте, психолог в школе будет разговаривать с вашим ребенком и записывать в ваше отсутствие, обрабатывать его душу фактически", – заявила она. Также сенатор против создания единой базы данных об образовательных организациях и успеваемости учеников. Елена Мизулина отметила, что родители даже не будут знать, какую информацию об их ребенке внесет в систему психолог.Напомним, ранее президент России Владимир Путин выступил против "перекошенных стандартов" в ювенальной юстиции. Он заявил, что подобное активное вмешательство в семейную жизнь необходимо ограничить. Также глава государства отклонил закон о создании системы "Контингент обучающихся".

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