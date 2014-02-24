В России посмеялись над украинскими ракетами

30 декабря 2016, пятница, 19:29 – ИА СОЧИ-24



В России посмеялись над украинскими ракетами

Депутат Верховной Рады, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что украинское ракетное оружие превосходит российские аналоги. В России с юмором отнеслись к подобному высказыванию.Украинскийдепутат 30 декабря сделал амбициозное и смелое заявление. Судя по его словам, онрешил потягаться с Россией в военной мощи."Я хочупроинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи! Я ответственнозаявляю: мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваютсягосударственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части,которые будут этим пользоваться", – цитирует Пашинского украинский "5 канал".Также депутат отметил,что в России нет аналогов имеющегося на Украине оружия, потому что оно "стоитколоссальных денег".Россия с юмором инедоумением встретила заявление украинского политика о том, что Украина обошла нашу страну всоздании ракетного оружия. Это просто противоречит здравому смыслу, формальной логике и реальному положению дел, считает военный эксперт АлексейЛеонков.Специалист отметил, что подход Украиныявляется безграмотным и не несет никакого технического эффекта, передает ФБА"Экономика сегодня". Кроме того, все, что делает Украина, дает лишьвидимость улучшения.Российские пользователи Сети высмеялизаявление Пашинского. "Выдаем..."Желаемое – за Действительное", "Ракетныепуканы" называется", "Это факт,танк пердата и ракета салотона", "Ступа с метлой?", – пишутпользователи.

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