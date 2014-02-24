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В России посмеялись над украинскими ракетами
30 декабря 2016, пятница, 19:29 – ИА СОЧИ-24
Украинский
депутат 30 декабря сделал амбициозное и смелое заявление. Судя по его словам, он
решил потягаться с Россией в военной мощи.
"Я хочу
проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи! Я ответственно
заявляю: мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются
государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части,
которые будут этим пользоваться", – цитирует Пашинского украинский "5 канал".
Также депутат отметил,
что в России нет аналогов имеющегося на Украине оружия, потому что оно "стоит
колоссальных денег".
Россия с юмором и
недоумением встретила заявление украинского политика о том, что Украина обошла нашу страну в
создании ракетного оружия. Это просто противоречит здравому смыслу, формальной логике и реальному положению дел, считает военный эксперт Алексей
Леонков.
Специалист отметил, что подход Украины
является безграмотным и не несет никакого технического эффекта, передает ФБА
"Экономика сегодня". Кроме того, все, что делает Украина, дает лишь
видимость улучшения.
Российские пользователи Сети высмеяли
заявление Пашинского. "Выдаем..."Желаемое – за Действительное", "Ракетные
пуканы" называется", "Это факт,
танк пердата и ракета салотона", "Ступа с метлой?", – пишут
пользователи.
Источник:
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