В России появились новые штрафы

7 января 2017, суббота, 13:43 – ИА СОЧИ-24



В России появились новые штрафы

Начиная с 2017 года налоговые органы, при получении от граждан сообщений об объектах, которые ранее не стояли у них на учете, однако находятся в длительном владении у граждан, будут рассчитывать плату не только за текущий, но и за три предшествующих календарных года. Утаивание же подобных объектов грозит новыми штрафами.Еще в апреле 2014 года в России появился закон, согласно которому отсутствие налоговых уведомлений не является уважительной причиной для неуплаты налогов. Иными словами, если раньше в налоговой не было данных о владении дачами, квартирами, земельными участками или другой недвижимостью, то люди могли не платить за них налоги. Теперь же ситуация изменилась, и гражданин сам обязан уведомить соответствующую службу о своем имуществе и уплатить на него налог. В противном случае это будет рассматриваться как утаивание собственности от налогов.Специальная форма, при помощи которой можно уведомить Федеральную налоговую службу, была утверждена приказом ведомства и размещена на его сайте с 2014 года. Сообщение можно отправить в любую налоговую инспекцию лично, можно отправить по почте заказным письмом или передать в электронной форме по Сети либо через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.Отмечается, что собственники так называемых объектов-невидимок, приобретенных в 2015 году, проигнорировали требование нового закона. Однако уже в 2017 году они могут быть привлечены к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы, передает "Российская газета".Кроме того, начиная с 2017 года налоговые органы при получении сообщений об объектах-невидимках будут рассчитывать налоги за три предшествующих календарных года, но не ранее момента возникновения права собственности на объект недвижимости или автомобиль. Конкретная сумма будет зависеть от самого объекта налогооблажения.В случае возникновения спорных ситуаций в Федральной налоговой службе рекомендовали обращаться в налоговый орган, непосредственно администрирующий объект налогообложения. Кроме того, свою проблему можно изложить на специальной странице на сайте ФНС России.

СОЧИ 24