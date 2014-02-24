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В России появился новый миллиардер

24 января 2017, вторник, 15:28 – ИА СОЧИ-24

В России появился новый миллиардер
В России появился новый миллиардер
В России появился еще один миллиардер – глава компании "Норебо холдинг" Виталий Орлов. Несмотря на это, в рейтинг богатейших бизнесменов Forbes за 2016 год он не попал.
Состояние Орлова оценивается в один миллиард долларов, сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, рыбодобывающий бизнес россиянина развивается весьма успешно. За пределы России компания экспортирует около 60% улова. По оценке агентства, головная компания холдинга "Карат" производит 11% всей рыбной продукции в нашей стране.Издание отмечает, что ключевую роль в развитии бизнеса Орлова сыграли санкции Евросоюза и США в отношении России. Эксперты также отмечают, что рыбодобывающий бизнес – стабильная сфера рынка, которая никогда не потеряет своей актуальности.В феврале 2016 года Орлов заявил в одном из интервью, что владеет 67% акций холдинга "Норебо". В июне 2016-го стало известно, что бизнесмен выкупил 33% акций холдинга у шведа Магнуса Рота.
Напомним, в 2016 году по версии журнала богатейшим предпринимателем России был признан владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Его капитал оценивается в 15,7 миллиарда долларов. Бизнесмен вытеснил с первого места президента компании "Интеррос" Владимира Потанина, занявшего второе место топа. Третье место рейтинга принадлежит генеральному директору "Новатэка" Леониду Михельсону.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:00
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо

На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»

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