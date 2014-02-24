В России продлен запрет на спиртосодержащую продукцию
25 января 2017, среда, 11:14 – ИА СОЧИ-24
В России продлен запрет на спиртосодержащую продукцию
Роспотребнадзор подготовил предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, пишет "Газета.ru". Эту меру поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В сообщении ведомства подчеркивается, что установленный запрет не имел негативных последствий для легального бизнеса.
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