В России резко выросло число безработных

В России в последнюю неделю января резко увеличилось число безработных. К 25 января этот показатель достиг отметки в886,4 тысячи человек, показав рост в 2,7%.Согласно данным за аналогичный период в прошлом году, общее количество безработных в целом уменьшилось – тогда эта цифра достигала практически одного миллиона человек. В конце января 2017-го снижение безработицы наблюдалось только в Кировской области и Северной Осетии, передает РИА ФАН.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»
Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»