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В России резко выросло число самоубийств

20 марта 2017, понедельник, 12:00 – ИА СОЧИ-24

В России резко выросло число самоубийств
В России резко выросло число самоубийств
Число самоубийств в России за год подскочило почти на 60%. Одной из главных причин уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова назвала работу "групп смерти".
Анна Кузнецова рассказала о плачевной ситуации, сложившейся в России, на селекторном совещании "О профилактике суицида среди несовершеннолетних". По ее словам, число самоубийств снижалось на 10% в год с 2011-го по 2015-й, а в 2016-м рост составил 57%."Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение "групп смерти" в соцсетях", – цитирует "Интерфакс" уполномоченного по правам ребенка в России. В связи с этим появился целый ряд вопросов, требующих срочного решения.В частности, речь идет о недостатке специалистов, которые могли бы вовремя заметить, что у подростка возникли проблемы. "По нашим данным, в 2016 учебном году 47% школ в Российской Федерации не имели в штате педагогов-психологов", – заметила детский омбудсмен. Кузнецова подчеркнула, что для эффективной борьбы с ростом числа самоубийств необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу. Также следует повысить уровень доступности помощи специалистов.Напомним, что по России прокатилась волна суицида. Внимание общественности привлек тот факт, что многие из отчаявшихся – несовершеннолетние. Серьезное влияние на них оказала деятельность многочисленных "групп смерти" в социальных сетях.Модераторы сообществ придумали своеобразную "игру" для подростков. Они присылали задания, которые молодые люди должны были выполнить. Конечный квест – уход из жизни. Специальная рабочая группа Следственного комитета пытается вычислить тех, кто стоял за администраторами "групп смерти". Впрочем, у экспертов уже есть догадки на этот счет: многие сообщения на суицидальную тематику были отправлены из аккаунтов, зарегистрированных на Украине.Чтобы избежать самого страшного, нужно уделять больше внимания своим детям, напомнили эксперты. "Взрослые считают переживания подростков мелкими и незначительными, что вынуждает их искать поддержки на стороне", – пояснял Dni.Ru возрастной и социальный психолог Тимур Мурсалиев.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:30
Названы самые богатые россияне

Forbes 20 марта обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В 31-й по счету список вошли 96 представителей России – это на 12 человек больше, чем в 2016 году...»

сегодня, 16:14
Охранники супермаркета в центре Москвы избили покупателя

В столичном супермаркете, расположенном в Новодевичьем проезде, произошел конфликт между охранниками и покупателем..»

сегодня, 15:46
Перед конфузом с Трампом Меркель читала Playboy

Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»

сегодня, 15:43
В Москве на вокзале мигрант изнасиловал и ограбил девушку

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета задержали 43-летнего ранее судимого гражданина Республики Узбекистан..»

сегодня, 15:15
Гигантский петух шокировал Сеть

Один из пользователей Сети опубликовал в Twitter видео с петухом необычайно большого размера. За короткое время шокирующий ролик собрал почти 40 тысяч лайков и более 29 тысяч ретвитов...»

сегодня, 14:44
Грузчик-ловкач воровал телефоны в Шереметьево

Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»

сегодня, 14:30
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