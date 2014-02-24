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В России создадут целевой капитал на борьбу с детским раком

15 февраля 2017, среда, 15:45 – ИА СОЧИ-24

В России создадут целевой капитал на борьбу с детским раком
В России создадут целевой капитал на борьбу с детским раком
В Москве состоялось первое заседание попечительского совета фонда поддержки и развития детской гематологии, онкологии и иммунологии "врачи, инновации, наука – детям". Участники мероприятия объявили о создании первого в России целевого капитала для поддержки отечественной медицинской науки в области борьбы с детским раком.

По словам исполнительного директор Фонда поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии Татьяны Бурмистровой, это необходимо для обеспечения научных клинических программ по изучению онкологических заболеваний. "Сейчас наука существенно продвинулась вперед в этой области. Если в 1991 году более 80% детей, заболевавших раком, умирало, то сейчас умирает только 30%. Это достигнуто благодаря науке", – заявила она.
Кроме того, мероприятие, состоявшееся в Национальном научно-практическом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, посетил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. В ходе посещения учреждения он осмотрел несколько лабораторий и отделений, в том числе донорский зал, криобанк, а также исследовательский отдела молекулярной биологии. Первый замруководителя президентской администрации остался доволен увиденным. "Я хочу высказать слова большого уважения тому, что я увидел. Три вещи меня больше всего восхитили. Это то, насколько вы смогли продуманно сделать проект, потому что практически все предусмотрено, включая место для хранения раскладных кроватей для родителей, которые могут быть вместе с детьми", – сказал Кириенко.Также он был избран руководителем попечительского совета
Фонда поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии. При этом Кириенко отметил важность и необходимость деятельности Фонда по созданию целевого капитала для лечения детского рака. По его мнению, это позволит серьезно продвинуться в борьбе с этим страшным заболеванием. "Для этого денежные средства начали поступать в фонд", – отметил он.

Фонд поддержки и развития детской гематологии, онкологии и иммунологии "врачи, инновации, наука – детям" был создан в 2014 году для финансовой и организационной поддержки центра имени Рогачева, который занимается выявлением и лечением онкологических заболеваний у детей и подростков. Врачи и ученые центра занимаются исследованием и разработкой инновационных, более щадящих терапевтических методов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Депутаты нижней палаты парламента работают над повышением качества законопроектной работы. В том числе акцент делается на том, чтобы изменения, вносимые в разного рода кодексы, носили точечный характер. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Таким образом парламентарий прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что порядок изменения законов должен быть более консервативным, чем сейчас...»

вчера, 21:46
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вчера, 21:45
Минобороны показало истребители Су-35С в деле

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с полетами сверхманевренных истребителей Су-35С. На кадрах можно наблюдать взлет, посадку и элементы пилотажа...»

вчера, 21:14
Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму

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