В России создают "Диванные войска"

23 февраля 2017, четверг, 15:31 – ИА СОЧИ-24



В России создают "Диванные войска"

Роспатент получил запрос на регистрацию бренда "Диванные войска". Эксперты не исключают, что заявка на создание логотипа – шутка в честь праздника 23 февраля.Согласно тексту заявки, компании под этим брендом смогут заниматься сразу несколькими видами деятельности. В частности, предприниматель Геннадий Ложкин, обратившийся в Роспатент с соответствующим заявлением, может использовать логотип для выпуска печатной продукции, учебных материалов, производства одежды, обуви, головных уборов, а также заниматься административной деятельностью и рекламой сфере бизнеса.Эксперты предположили, что заявка является чей-то шуткой, Не исключено, что запрос на регистрацию патента и логотипа "Диванные войска" был подан в честь праздника 23 февраля. "Впрочем, под этим брендом могут выпускать различную одежду, например, могут производится подарочные майки для мужчин, склонных к бездействию на диване", – цитирует агентство городских новостей "Москва" президента Первой патентной компании Анатолий Аронов. Диванные войска – своего рода интернет-мем, который получил вторую жизнь во начале информационной войны Запада против России. Раньше к этому роду "войск" причисляли тех молодых людей, которые старались всеми законными и незаконными способами избежать службы в армии.

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