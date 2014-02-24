В России стали делать больше водки

Согласно данным статистики, за 2016 год в России больше чем на треть (34,8%) выросло производство водки по сравнению с предыдущим годом. Объем выпуска этого крепкого алкогольного продукта составил 73,2 миллиона декалитров, передает Flashnord. При этом производство игристых вин и шампанского сократилось на 4,4% до 14,7 миллиона декалитров.
Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»
Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»