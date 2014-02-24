В Россию пришел 2017 год

Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа первыми в России встретили новый, 2017 год В России Новый год можно встретить 11 раз. В Калининградской области Новый год наступит в час ночи по московскому времени.
Президент России поздравил россиян с наступающим Новым годом, видеообращение Владимира Путина вышло в эфир на Дальнем Востоке. В новогоднюю ночь глава государства попросил всех стать немного волшебниками...»
В России феминизм исторически развивался достаточно медленно и плавно, однако в 2016 году он неожиданно поднялся на качественно иной уровень. Именно в уходящем году впервые общество серьезно пересмотрело свои взгляды на сексуальную свободу женщины, а также на ее право открыто говорить на табуированные темы...»
В 2017 году на рынок труда придет новая волна выпускников самых разных вузов и специальностей. Dni.Ru разобрались, какие профессии за уходящий год стали более востребованными, а какие постепенно отмирают...»
Президент России поздравил россиян с наступающим Новым годом, видеообращение Владимира Путина вышло в эфир на Дальнем Востоке. В новогоднюю ночь глава государства попросил всех стать немного волшебниками...»
В России феминизм исторически развивался достаточно медленно и плавно, однако в 2016 году он неожиданно поднялся на качественно иной уровень. Именно в уходящем году впервые общество серьезно пересмотрело свои взгляды на сексуальную свободу женщины, а также на ее право открыто говорить на табуированные темы...»
В 2017 году на рынок труда придет новая волна выпускников самых разных вузов и специальностей. Dni.Ru разобрались, какие профессии за уходящий год стали более востребованными, а какие постепенно отмирают...»