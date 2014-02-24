

Путин рассказал о секретах Нового года сегодня, 16:45 Президент России поздравил россиян с наступающим Новым годом, видеообращение Владимира Путина вышло в эфир на Дальнем Востоке. В новогоднюю ночь глава государства попросил всех стать немного волшебниками...»

Девушка открыла дверь обидчикам Мирзаева сегодня, 16:15 Злоумышленники попали в квартиру Расула Мирзаева благодаря девушке. Услышав о незваных гостях, спортсмен вышел к ним...»

В Россию пришел 2017 год сегодня, 15:45 Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа первыми в России встретили новый, 2017 год..»

Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году сегодня, 15:43 Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Глава правительства произнес теплые слова о любви, согласии и благополучии...»



Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева сегодня, 15:16 Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева. Друзья спортсмена рассказали, что он находился дома и вышел встретить некую знакомую...»

Новые тренды феминизма сегодня, 14:59 В России феминизм исторически развивался достаточно медленно и плавно, однако в 2016 году он неожиданно поднялся на качественно иной уровень. Именно в уходящем году впервые общество серьезно пересмотрело свои взгляды на сексуальную свободу женщины, а также на ее право открыто говорить на табуированные темы...»

На кого стали чаще учиться россияне сегодня, 14:58 В 2017 году на рынок труда придет новая волна выпускников самых разных вузов и специальностей. Dni.Ru разобрались, какие профессии за уходящий год стали более востребованными, а какие постепенно отмирают...»

Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍ сегодня, 14:01 Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал в одном из магазинов. Женщина пригрозила торговой сети судом за то, что кассир разговаривала с ней по-русски...»