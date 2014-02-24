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В Россию пришел новый вид ВИЧ
27 декабря 2016, вторник, 20:30 – ИА СОЧИ-24
О том, что пора принимать меры в связи с
обнаружением нового вида ВИЧ, в ходе заседания президиума Российской академии
наук (РАН) заявил заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им.
Д. И. Ивановского Эдуард Карамов. Профессор отметил, что в России сложилась "совершенно
уникальная ситуация".
"У нас вирус иной
чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро
меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый
вирус AG... Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он
смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо
опаснее родителей", – цитирует Карамова ТАСС. Также он рассказал о том,
что следует делать в этой ситуации.
Ученый уверен, что для
профилактики и борьбы с распространением ВИЧ в России необходимо проводить
мониторинг гибридизации и смешения вирусов иммунодефицита человека. Он
предложил создать межведомственную комиссию по изучению ВИЧ, где главную роль
играла бы РАН.Напомним, 10 ноябряруководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский заявил, что Россия близка к последней, генерализованной стадии эпидемии ВИЧ. Он отметил, что распространение болезни не зависит от официального признания или непризнания эпидемии.
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