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В семье Елизаветы II случилось несчастье
24 декабря 2016, суббота, 17:59 – ИА СОЧИ-24
Официальный представитель Зары Тиндалл и ее мужа Майка
подтвердила печальные известия – супружеская чета лишилась ребенка после
выкидыша. "К большому сожалению
Зара и Майк Тиндалл потеряли ребенка. В этот тяжелый период мы просим всех уважать их частную жизнь",
– цитирует информатора CBS News. Фото опубликовано Prince Harry (@princeharryofengland) Ноя 30 2016 в 6:59 PST
Пара ожидала появления своего второго ребенка этой весной.
Они уже воспитывают первенца – двухлетнюю дочь Мию. Фото опубликовано Peta Ireland PR (@petairelandpr) Май 5 2016 в 7:54 PDT
Дочь принцессы Анны и
регбист Майк Тиндалл заключили брак в 2011 году. Зара тоже спортсменка: она известна
своими достижениями в конном спорте. С Елизаветой II молодая женщина регулярно
пересекается на светских мероприятиях.
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