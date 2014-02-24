В семье Елизаветы II случилось несчастье

24 декабря 2016, суббота, 17:59 – ИА СОЧИ-24



В семье Елизаветы II случилось несчастье

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндалл потеряла ребенка в результате выкидыша. Не родившийся малыш мог бы стать шестым правнуком королевы.Официальный представитель Зары Тиндалл и ее мужа Майкаподтвердила печальные известия – супружеская чета лишилась ребенка послевыкидыша. "К большому сожалениюЗара и Майк Тиндалл потеряли ребенка. В этот тяжелый период мы просим всех уважать их частную жизнь",– цитирует информатора CBS News. Фото опубликовано Prince Harry (@princeharryofengland) Ноя 30 2016 в 6:59 PSTПара ожидала появления своего второго ребенка этой весной.Они уже воспитывают первенца – двухлетнюю дочь Мию. Фото опубликовано Peta Ireland PR (@petairelandpr) Май 5 2016 в 7:54 PDTДочь принцессы Анны ирегбист Майк Тиндалл заключили брак в 2011 году. Зара тоже спортсменка: она известнасвоими достижениями в конном спорте. С Елизаветой II молодая женщина регулярнопересекается на светских мероприятиях.

СОЧИ 24