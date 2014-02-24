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В семье Трампа случилось горе
22 декабря 2016, четверг, 17:46 – ИА СОЧИ-24
Няня
детей Трампа ушла из жизни после непродолжительной болезни. Милисавлевич умерла
в больничном центре "Звездара" в Белграде.
Похороны
состоятся 24 декабря на кладбище в Гроцке, передает Life.ru. Няня была очень близка семье избранного недавно президента
США. Ведь миллиардер нанимал женщину лично.
Помогла
найти Трампу ценного сотрудника кадровое агентство. Милисавлевич попала в
семью Трампа благодаря своему достойному
образованию. Женщина закончила военную медицинскую академию в Белграде. Как
признавалась сама няня, она не сразу поняла, что ее клиент – миллиардер.В
ноябре 2016 года Милисавлевич рассказывала, что в поездках всегда сопровождала
семью Трампа. По ее словам, он стремился каждую свободную минуту провести с
сыном. "Я малыша научила отдавать честь, я же в армии служила. Папа домой
приходит – сын стоит наизготовку и отдает честь. И он так радовался, обнимал
его", – делилась няня. Кроме того, женщину
восхищало не только отношение миллиардера к детям, но и к супруге. "Я
такого не видела никогда, чтоб люди не ругались! Я со своим мужем ругалась. А
они – нет, никогда", — вспоминала Милка.
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