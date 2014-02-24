В Сеть попали слова депутата Рады о захвате власти на Украине

7 января 2017, суббота, 12:46 – ИА СОЧИ-24



В Сеть попали слова депутата Рады о захвате власти на Украине

В Сети была опубликована аудиозапись разговора депутата Верховной рады Сергея Пашинского с лидером партии "УКРОП" Геннадием Корбаном. В ходе разговора парламентарий признается в захвате власти, а также жалуется на ближайшее окружение президента Страны Петра Порошенко.Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов выложил на своей странице в Facebook аудиозапись телефонного разговора депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского из "Народного фронта" Яценюка и бывшим главой партии "УКРОП" Геннадием Корбаном. По данным издания "Страна.ua" запись была сделана в марте 2015 года, после конфликта миллиардера Игоря Коломойского с Петром Порошенко.Исходя из разговора становится понятно, что у Сергея Пашинского и политических сил, которые за ним стоят, были паны по захвату власти на Украине. "Когда мы захватим власть, мы с тобой, блин, будем руководить этой страной, чтоб она процветала", – пообещал он Андрею Портнову. "Сереж, не говори такие вещи по телефону", – одернул его собеседник.На это парламентарий заметил, что власть захватывать собирается не для себя, а для президента и добавил, что он друг действующего главы государства. "И этих ушлепков, которые его окружают и ему врут, что мы его враги, мы их расстреляем первыми", – пообещал Пашинский. "Только врут, блин, ничего делать не могут, даже воровать не умеют", – посетовал он.Также известно, что народный депутат Сергей Пашинский причастен к стрельбе в лесу неподалеку от села Васильевское. Известно, что все случилось из-за дорожного конфликта. Депутат утверждает, что выстрелил в человека в целях самозащиты. Однако существует версия, что парламентарий сам напал на автолюбителя, с которым повздорил.

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