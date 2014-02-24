В Сети ищут пропавшие ноги девушки

В интернете разгорелись споры из-за новой оптической иллюзии. Пользователи Сети уже четыре дня пытаются найти на фотографии ноги девушки, сидящей на диване. Фотография была опубликована 24 декабря на сайте Reddit пользователем jr0d7771. Автор поста предложил остальным посетителям сайта "найти ноги девушки посередине".Часть пользователей Reddit серьезно отнеслась к этому заданию и выдвинула несколько реалистичных гипотез. По одной из них, девушка с бокалом в руках лежит на диване, положив ноги за других героев снимка. Однако многие предлагали самые абсурдные идеи, куда могли исчезнуть ноги девушки. Один из пользователей предположил, что она – кентавр, и вторая часть ее тела – это сам диван.Ряд внимательных пользователей заметили и другие странности на этой фотографии. Например, они обнаружили странное существо за диваном, похожее на человеческую голову в мешке.Напомним, оптические иллюзии часто становятся поводом для жарких споров. Одной из самых известных подобных фотографий стал снимок платья, цвет которого – черно-синее или бело-золотое – до сих пор вызывает оживленные дискуссии.
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Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Неофициальные данные расшифровки бортового самописца Ту-154, упавшего в Черное море, подтверждают, что авария произошла по вине пилотов. Эксперты отмечают, что в лайнере установлена система контроля за рассогласованным выпуском закрылков...»
У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»