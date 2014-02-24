

Что достанется Максаковой после убийства Вороненкова вчера, 22:28 Громкое убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова вызвало большой резонанс. Политик был застрелен в центре Киева. Юристы рассуждают, удастся ли певице Марии Максаковой получить имущество супруга...»

В Сети показали убийство Вороненкова вчера, 22:16 В Сети появилась реконструкция версии убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в центре Киева 23 марта. На кадрах воссоздан один из вариантов произошедшего...»

Полиция ищет помощника убийцы Вороненкова вчера, 20:59 Правоохранительные органы Украины объявили в розыск сообщника убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова..»

Вороненкову угрожали перед смертью вчера, 20:46 За месяц до убийства в центре Киева бывшего депутата Госдумы России Денису Вороненкову угрожали в Сети. Его предупреждали, что он будет найден мертвым...»



В России хотят повысить призывной возраст вчера, 20:29 Члены комитета по обороне Госдумы предложили поднять верхний предел призывного возраста с 27 до 30 лет. В 2016 году военкоматы не смогли передать повестки с призывом более 90 тысячам призывников...»

В Москве на почте нашли муляж гранаты вчера, 20:00 В одном из московских отделений "Почты России" была обнаружена посылка с муляжом гранаты..»

На востоке Москвы загорелся жилой дом вчера, 19:14 На востоке Москвы на Щербаковской улице загорелся жилой дом..»

Второй этап формирования ОП завершен вчера, 18:59 Кировская региональная общественная палата в четверг, 23 марта, назначила своего представителя в федеральную Общественную палату. Таким образом завершается второй этап ее формирования, сообщили в аппарате общероссийской ОП...»