В Сети показали убийство Вороненкова

В Сети появилась реконструкция версии убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в центре Киева 23 марта. На кадрах воссоздан один из вариантов произошедшего.
На кадрах видно, как двое мужчин проходят по тротуару мимо здания, заворачивая за угол. В это время находящийся в отдалении киллер стреляет в спину Вороненкова и его охранника. Экс-депутат падает, а его телохранитель перед падением успевает выстрелить в злоумышленника. Реконструкция воссоздана Life.ru.
Громкое убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова вызвало большой резонанс. Политик был застрелен в центре Киева. Юристы рассуждают, удастся ли певице Марии Максаковой получить имущество супруга...»
Кировская региональная общественная палата в четверг, 23 марта, назначила своего представителя в федеральную Общественную палату. Таким образом завершается второй этап ее формирования, сообщили в аппарате общероссийской ОП...»
Громкое убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова вызвало большой резонанс. Политик был застрелен в центре Киева. Юристы рассуждают, удастся ли певице Марии Максаковой получить имущество супруга...»
Кировская региональная общественная палата в четверг, 23 марта, назначила своего представителя в федеральную Общественную палату. Таким образом завершается второй этап ее формирования, сообщили в аппарате общероссийской ОП...»