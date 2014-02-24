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В Сети пошутили над жутким смехом Терезы Мэй

9 марта 2017, четверг, 19:31 – ИА СОЧИ-24

В Сети пошутили над жутким смехом Терезы Мэй
В Сети пошутили над жутким смехом Терезы Мэй
Смех премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на одном из заседаний британского парламента привлек внимание интернет-пользователей. Соответствующая видеозапись стала хитом в социальных сетях и породила множество мемов.
Глава британского кабинета министров 8 марта присутствовала на очередном заседании парламента. Одним из выступавших в тот день был глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Политик в своей речи выступил с рядом обвинений в адрес премьер-министра. В частности, он заявил, что Мэй согласовала сделку с советом графства Суррей, что в итоге позволит повысить муниципальный налог на 15%. В ответ глава британского правительства истерично расхохоталась.
Видеозапись с выступлением Корбина и смехом Мэй была выложена в сеть и сразу же набрала тысячи просмотров. У ролика появился собственный хештег в социальных сетях #TheresaLaughs ("Тереза смеется". – Прим.ред.). Кроме того, интернет-пользователи создали несколько версий ее смеха в обработке – в одной из них Тереза Мэй объята демоническими языками пламени, а в другой заглатывает целиком рыбу. Напомним, в декабре прошлого года Мэй вызвала шквал критики в свой адрес со стороны простых британцев после фотосессии в дорогостоящей одежде для издания The Sunday Times. По мнению жителей страны, тяжелое экономическое положение Соединенного Королевства – не самое благоприятное время для роскоши. На снимке, выложенном в официальный аккаунт британского премьера в социальной сети Instagram, широко улыбающаяся глава кабинета министров одета в кожаные штаны марки Amanda Wakele. Все бы ничего, однако стоимость этого элемента гардероба составляет 995 фунтов стерлингов (практически 1300 долларов). По словам одного из пользователей сети Twitter, прокомментировавшего эту фотографию, стоимость штанов Мэй сопоставима с его месячной зарплатой. При этом стиль одежды Тэрезы Мэй уже неоднократно вызывал критические замечания. Так, главу правительства упрекали в чрезмерной любви к леопардовому принту, о чем неоднократно шутили ведущие издания как в самой Великобритании, так и в других западных странах.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Сети пошутили над жутким смехом Терезы Мэй

Смех премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на одном из заседаний британского парламента привлек внимание интернет-пользователей. Соответствующая видеозапись стала хитом в социальных сетях и породила множество мемов...»

сегодня, 19:14
В банке на севере Москвы устроили стрельбу

Неизвестный открыл огонь в отделение банка, расположенного в проезде Черепановых на севере Москвы, передает Life.ru..»

сегодня, 18:30
Раскрыта причина алкоголизма

Ученые назвали причину алкоголизма. Оказывается, тяжкий недуг может быть вызван дисбалансом в работе дофамина...»

сегодня, 18:29
Родственники Трампа нашлись в России

Житель Калужской области Владислав Морозов заявил, что является дальним родственником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание "Калужский перекресток"...»

сегодня, 18:15
Болельщики ЦСКА жестоко избили ребенка

В одну из столичных больниц с многочисленными ушибами и подозрением на перелом ребра был доставлен 12-летний мальчик, передает "РЕН ТВ"..»

сегодня, 18:14
Выборы в России сделают более прозрачными

Подать заявку на голосование на выборах можно будет через интернет. Как сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения в закон о выборах, обсуждаемые в парламенте, будут касаться, в том числе, и открепительных талонов...»

сегодня, 17:46
У сотрудника ФСБ украли спецпропуск и ключи от работы

В полицию с заявлением о краже обратился 27-летний военнослужащий ФСБ России..»

сегодня, 17:45
Эксперты оценили рост рейтинга доверия Госдумы

Последние данные ВЦИОМ говорят о стабильном росте одобрения государственных институтов в России. В частности, рейтинг одобрения Государственной Думы вырос с ноября 2016 года более чем на пять процентов: в ноябре 2016 года он составил 47,7%, а в феврале 2017 года – уже 52,9%...»
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