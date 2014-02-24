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В Сети посмеялись над коврами в аэропорту Алма-Аты

17 февраля 2017, пятница, 14:15 – ИА СОЧИ-24

В Сети посмеялись над коврами в аэропорту Алма-Аты
В Сети посмеялись над коврами в аэропорту Алма-Аты
Один из пользователей соцсети обратил внимание на то, что в зале ожидания аэропорта в Алма-Ате пол застелен красными коврами. Снимок необычного интерьера авиаузла вызвал массу ироничных комментариев.
Фотографии ковров бордового цвета опубликовал пользователь соцсети Facebook по имени Евгений Переверзев, пишет Lenta.ru. На одном из снимков видно, что на покрытии также прикреплена табличка с надписью "Не наступать". "Господи, ну когда же умрет совок в нашей жизни?" (здесь и далее стиль и орфография автора сохранены – прим. ред.) – посетовал мужчина, вероятно, имея в виду, что этот предмет интерьера был особенно популярен в советское время. Нелепый предмет интерьера сразу же вызвал бурный интерес у других пользователей, которые стали гадать, зачем же он нужен в аэропорту. "Это ковры самолеты. У Эйр Астаны пополнение в авиапарке. Летают только весной и летом и только в южной части земного полушария", – пошутил один из пользователей. "А если полежать, то технически, не нарушил. Можно тел приложить на листке и написать: "чистим ковры, быстро и качественно, Администрация аэропорта", – добавил другой. Некоторые блогеры также предположили, что ковры положили на тот случай, если самолет задерживается – чтобы пассажиры могли отдохнуть. Другие шутливо заявили, что на стенах они смотрелись бы лучше. Впрочем, часть комментаторов не поняла удивления автора снимка и заявила, что ковры нужны для проведения намаза – религиозного обряда мусульман.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:44
Порошенко в Мюнхене пожаловался на "злобного" Путина

Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»

вчера, 21:13
Киев поймали на "крымских галлюцинациях"

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»

вчера, 20:59
В Москве произошла массовая драка

В правоохранительные органы столицы поступило сообщение о массовой драке в Москве..»

вчера, 20:30
Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»

вчера, 20:29
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян

Пользователи социальных сетей опубликовали откровенные снимки молодой Марии Максаковой. На одной из фотографий будущий депутат Госдумы танцует практически голышом...»

вчера, 20:00
Черепаха обогнала зайца в состязании на скорость

В прямом эфире в социальной сети Facebook показали гонку, участниками которой стали черепаха и заяц. За соревнованиями следили порядка трех миллионов человек...»

вчера, 19:16
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