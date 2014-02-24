В Сети посмеялись над коврами в аэропорту Алма-Аты

17 февраля 2017, пятница, 14:15 – ИА СОЧИ-24



В Сети посмеялись над коврами в аэропорту Алма-Аты

Один из пользователей соцсети обратил внимание на то, что в зале ожидания аэропорта в Алма-Ате пол застелен красными коврами. Снимок необычного интерьера авиаузла вызвал массу ироничных комментариев.Фотографии ковров бордового цвета опубликовал пользователь соцсети Facebook по имени Евгений Переверзев, пишет Lenta.ru. На одном из снимков видно, что на покрытии также прикреплена табличка с надписью "Не наступать". "Господи, ну когда же умрет совок в нашей жизни?" (здесь и далее стиль и орфография автора сохранены – прим. ред.) – посетовал мужчина, вероятно, имея в виду, что этот предмет интерьера был особенно популярен в советское время. Нелепый предмет интерьера сразу же вызвал бурный интерес у других пользователей, которые стали гадать, зачем же он нужен в аэропорту. "Это ковры самолеты. У Эйр Астаны пополнение в авиапарке. Летают только весной и летом и только в южной части земного полушария", – пошутил один из пользователей. "А если полежать, то технически, не нарушил. Можно тел приложить на листке и написать: "чистим ковры, быстро и качественно, Администрация аэропорта", – добавил другой. Некоторые блогеры также предположили, что ковры положили на тот случай, если самолет задерживается – чтобы пассажиры могли отдохнуть. Другие шутливо заявили, что на стенах они смотрелись бы лучше. Впрочем, часть комментаторов не поняла удивления автора снимка и заявила, что ковры нужны для проведения намаза – религиозного обряда мусульман.

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