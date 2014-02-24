В Сети посмеялись над украинскими VIP-вагонами

Интернет-пользователи с юмором отреагировали на снимки VIP-вагонов, представленных "Укрзализныцей" – "Украинскими железными дорогами". Пост известного блогера на эту тему набрал свыше двух сотен комментариев. Подборку фото с шутливыми подписями опубликовал блогер "Живого журнала" с ником periskop. "По-моему, вышло очень даже солидно: дорохо, бохато, много ковров, хрусталя из бабушкиной стенки и текстиля из салона тканей на Петрiвке (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред)", – написал он.Новые вагоны-салоны украинского перевозчика блогер называет "шедевром текстилевагоностроения", большое кожаное кресло в купе – "креслом Босса", а кровать с подушками – "выставкой текстиля". Блогер также обратил внимание на кровати, которые покрыты покрывалами, напоминающими ковры.Одно из щедро украшенных позолотой помещений в поезде periskop назвал "вагоном прокурора Пшонки". Тем самым пользователь намекнул на особняк бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки, где после его побега из страны обнаружили множество предметов роскоши.Этот ЖЖ-пост набрал более 200 комментариев. Многие авторы также раскритиковали напыщенный интерьер новых VIP-вагонов."Ох, этот чарующий шик довоенной Румынии!", "Шик! блеск! полет евродизайнерской мысли!", "Это "имперский стиль" в понимании хуторянина", – пишут пользователи Сети.Отметим, что "Укрзализныця" позиционирует вагоны-салоны как отели на колесах, оснащенные кухней, большим залом и просторным спальным купе. В них есть кровать, письменный стол и шкаф, ванная комната и другие удобства, передает Lenta.ru.Ранее сообщалось, что Украина намерена перенаправить поезда из России в Европу. Компания "Укрзализныця" планирует в 2017 году усилить европейское направление, пустив дополнительные составы. Напомним, в апреле-мае 2016 года в "Укрзализныце" была обновлена команда топ-менеджеров. Как писали Dni.Ru, компанию возглавил гражданин Польши Войцех Балчун, одновременно являющийся лидером и гитаристом рок-группы Chemia.
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В Киеве начали оправдываться за отказ проголосовать за внесенную Россией на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию по поводу смерти дипломата Виталия Чуркина. Как заявили в МИД Украины, предложение России предусматривало проведение дополнительного заседания в рамках организации...»
Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»
Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»