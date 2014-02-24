В Сети вспомнили о "трехногой" азиатке

Снимки с оптическими иллюзиями всегда пользуются бешеной популярностью в Сети, набирая сотни тысяч просмотров и комментариев. Отдохнув после новогодних праздников, пользователи вновь попытались разгадать одну из популярных фотографий такого рода. Пользователь портала Imgur запустил новую волну обсуждений известного снимка "трехногой" азиатской девушки. "Я наконец-то понял, в чем дело. Спустя два года я понял", – признался блогер, имея ввиду, что разобрался, откуда у героини фото "появилась" лишняя нога. Публикация тут же вызвала бурные обсуждения других пользователей. Некоторые блогеры заявили, что даже после длительного разглядывания снимка не могут разгадать эту иллюзию. Другие предположили, что азиатка просто сидит на подушке, которая сливается с цветом ее колготок, пишет The . На самом же деле, секрет "трехногости" девушки в том, что она держит кувшин, цвет которого совпадает с цветом ее колготок. Напомним, что в последние годы интернет неоднократно будоражили весьма занятные снимки. Так, например, в конце декабря в Сети ходили горячие споры по поводу фото, на котором кажется, что у одной из шести девушек нет ног. Некоторые пользователи предположили, что одна из подруг просто спрятала ноги за других героинь снимка. Другие в шутку заявили, что девушка – кентавр, и нижняя часть ее тела – это и есть диван. На самом же деле, джинсы героини фото слились по цвету с джинсами сидящей рядом подруги, а потому их различить практически невозможно.
Снимки с оптическими иллюзиями всегда пользуются бешеной популярностью в Сети, набирая сотни тысяч просмотров и комментариев. Отдохнув после новогодних праздников, пользователи вновь попытались разгадать одну из популярных фотографий такого рода...»
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Снимки с оптическими иллюзиями всегда пользуются бешеной популярностью в Сети, набирая сотни тысяч просмотров и комментариев. Отдохнув после новогодних праздников, пользователи вновь попытались разгадать одну из популярных фотографий такого рода...»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции, которые Вашингтон готовится ввести против Москвы. Он высказал сожаление по поводу действий некоторых американских политиков и выразил надежду, что рано или поздно на западе возобладает здравый смысл...»
Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»
В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание...»
Медики предупреждают: за зимние праздники человек может набрать до десяти избыточных килограммов. Чтобы избежать нежелательной прибавки в весе, психиатры предложили россиянам отказаться от длительных новогодних праздников...»