В Сети высмеяли "гламурную жену" чиновника

28 февраля 2017, вторник, 21:14 – ИА СОЧИ-24



В Сети высмеяли "гламурную жену" чиновника

Супруга одного из высокопоставленных чиновников, светская львица из Екатеринбурга Яна Бернес рассказала о своем мировоззрении и о том, как ей живется. Пользователи Сети посчитали Бернес провинциальной и эталонной.Девушка, тщательноследящая за тем, чтобы соответствовать уровню своего мужа и выглядеть как можногламурнее, получила от читателей обратный эффект. Вместо восхищения она собралав Сети огромное количество колкостей, насмешек и едких эпитетов в свойадрес."Когдая по молодости ходила на различные тусовки, про меня писали,мол, гламурная дива, светская львица. На самом деле я себя точноне ощущаю гламурной девушкой, и не люблю, когда про меня такоепишут. Я очень семейный человек", – цитирует Яну сайт JustMedia.Ru. Судяпо всему, девушка явно скромничает.Жена чиновника призналась, чтоочень любит столицу. "Я люблю Москву. Переехать туда всегда было моеймечтой, но реализовать ее удалось лишь полтора года назад. Так сложилось, что явстретила свою любовь и стала жить в Москве. Но в Екатеринбург я все равноприлетаю – здесь у меня родители. Я люблю этот город, но Москва есть Москва", -поделилась Бернес.Девушка похвасталась, что живет "возлеКремля". "Многие говорят: „Ой, там пробки, я столько ехала из пункта,А в пункт Б!“. А я этого не ощущаю, потому что живувозле Кремля, в районе Хамовники, и верчусь, в основном,в центре", – заявила светская львица.Не менее, чем Москву, женачиновника любит деньги и откровенно в этом признается. Более того, она считает,что деньги – это главное. "Деньги – это комфорт! Я очень люблюденьги! Знаете, многие говорят: „Ой, мне многого не надо, деньги —это не главное“. Ну как не главное? Лечиться в хорошейклинике, сходить в хороший салон красоты, отправиться в путешествиеи остановиться в хорошем отеле, ездить на хорошей машине —все это комфорт", – уверена Яна.Она считает, что безбогатых людей жить нельзя, поскольку они "помогают людями благотворительностью занимаются". О своем состоятельном муже онаговорит, что "он политик высокого уровня".Разумеется,девушка такого ранга любит дорогие машины. Так, первым автомобилем в ее жизнибыла Bentley, а в настоящее время она ездит с водителемна Mercedes. Светская львица не садится за руль, потому что в столице,в отличие от ее родного города, "очень трудно припарковаться".Увлечения ЯныБернес довольно разнообразны. На досуге жена чиновника занимается верховойездой, пилатесом, йогой и даже боксом. Она говорит, что они ей "придаютневероятную энергию".Как выяснилось, недалекаЯна и от домашнего хозяйства. Недавно девушка научилась варить борщ. "Очень полюбила готовить, прямо погрузилась в это!Читаю рецепты, стараюсь научиться чему-то новому. Фирменное блюдо у меня –борщ. Получается просто отлично, ложка стоит! Мой секрет – добавляю красныйперчик", – заявила гламурная дива.Пользователи Сети наинтервью отреагировали с сарказмом. Некоторые заметили на откровения женычиновника, что "простота хуже воровства". "Давнотак не смеялся. Это этнографам на заметку. Эти типажи надо описывать,пока они еще в естественной среде обитания", – написал в Facebook об интервью Бернес политолог Евгений Минченко.Его активноподдержали в комментариях. "Ох, бедный политик высокого уровня...","Мне кажется, тут смеяться то, грешно", "Покажи мне свою жену,и я скажу, кто ты))", "Вот на что идут наши налоги...", – комментируютпользователи Сети.

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