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В Сети высмеяли "гламурную жену" чиновника
28 февраля 2017, вторник, 21:14 – ИА СОЧИ-24
Девушка, тщательно
следящая за тем, чтобы соответствовать уровню своего мужа и выглядеть как можно
гламурнее, получила от читателей обратный эффект. Вместо восхищения она собрала
в Сети огромное количество колкостей, насмешек и едких эпитетов в свой
адрес."Когда
я по молодости ходила на различные тусовки, про меня писали,
мол, гламурная дива, светская львица. На самом деле я себя точно
не ощущаю гламурной девушкой, и не люблю, когда про меня такое
пишут. Я очень семейный человек", – цитирует Яну сайт JustMedia.Ru. Судя
по всему, девушка явно скромничает.
Жена чиновника призналась, что
очень любит столицу. "Я люблю Москву. Переехать туда всегда было моей
мечтой, но реализовать ее удалось лишь полтора года назад. Так сложилось, что я
встретила свою любовь и стала жить в Москве. Но в Екатеринбург я все равно
прилетаю – здесь у меня родители. Я люблю этот город, но Москва есть Москва", -
поделилась Бернес.
Девушка похвасталась, что живет "возле
Кремля". "Многие говорят: „Ой, там пробки, я столько ехала из пункта,
А в пункт Б!“. А я этого не ощущаю, потому что живу
возле Кремля, в районе Хамовники, и верчусь, в основном,
в центре", – заявила светская львица.
Не менее, чем Москву, жена
чиновника любит деньги и откровенно в этом признается. Более того, она считает,
что деньги – это главное. "Деньги – это комфорт! Я очень люблю
деньги! Знаете, многие говорят: „Ой, мне многого не надо, деньги —
это не главное“. Ну как не главное? Лечиться в хорошей
клинике, сходить в хороший салон красоты, отправиться в путешествие
и остановиться в хорошем отеле, ездить на хорошей машине —
все это комфорт", – уверена Яна.
Она считает, что без
богатых людей жить нельзя, поскольку они "помогают людям
и благотворительностью занимаются". О своем состоятельном муже она
говорит, что "он политик высокого уровня".
Разумеется,
девушка такого ранга любит дорогие машины. Так, первым автомобилем в ее жизни
была Bentley, а в настоящее время она ездит с водителем
на Mercedes. Светская львица не садится за руль, потому что в столице,
в отличие от ее родного города, "очень трудно припарковаться".
Увлечения Яны
Бернес довольно разнообразны. На досуге жена чиновника занимается верховой
ездой, пилатесом, йогой и даже боксом. Она говорит, что они ей "придают
невероятную энергию".
Как выяснилось, недалека
Яна и от домашнего хозяйства. Недавно девушка научилась варить борщ. "Очень полюбила готовить, прямо погрузилась в это!
Читаю рецепты, стараюсь научиться чему-то новому. Фирменное блюдо у меня –
борщ. Получается просто отлично, ложка стоит! Мой секрет – добавляю красный
перчик", – заявила гламурная дива.
Пользователи Сети на
интервью отреагировали с сарказмом. Некоторые заметили на откровения жены
чиновника, что "простота хуже воровства". "Давно
так не смеялся. Это этнографам на заметку. Эти типажи надо описывать,
пока они еще в естественной среде обитания", – написал в Facebook об интервью Бернес политолог Евгений Минченко.
Его активно
поддержали в комментариях. "Ох, бедный политик высокого уровня...",
"Мне кажется, тут смеяться то, грешно", "Покажи мне свою жену,
и я скажу, кто ты))", "Вот на что идут наши налоги...", – комментируют
пользователи Сети.
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