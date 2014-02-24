В Сети высмеяли приехавшего на работу верхом главу американского МВД
3 марта 2017, пятница, 10:16 – ИА СОЧИ-24
В Сети высмеяли приехавшего на работу верхом главу американского МВД
Новый министр внутренних дел США Райан Зинке в первый же рабочий день прибыл в штаб-квартиру ведомства верхом на лошади, одетый как ковбой. Пользователи социальных сетей с иронией отнеслись к решению чиновника. Фотографии, на которых он запечатлен верхом на лошади, Зинке опубликовал в Twitter. "Я удостоен чести стоять рядом с бравыми офицерами американской полиции. Эти профессионалы рискуют своими жизнями ради нас", – прокомментировал он свой пост. Американские журналисты увидели скрытый смысл в поступке главы МВД. Сотрудники издания The Hill решили, что таким образом Райан Зинке решил продемонстрировать приверженность консервативным взглядам, которые будет отстаивать на посту министра. Новый глава ведомства увлекается туризмом, охотой и рыбалкой, сообщает Lenta.ru. При этом он позиционирует себя как защитник природы и собирается противодействовать выводу земельных угодий из собственности государства. Большинство пользователи соцсетей с иронией отреагировали на поступок нового министра. Один из юмористов отметил, что теперь в Белом доме нужно установить грузовой лифт – для лошади. Make America cowboy again? – написал другой шутник. Впрочем, некоторые американцы благосклонно восприняли ковбойский образ Райана Зинке. "Великолепный способ появиться на новой работе", – пишет один из пользователей Twitter. Многие также признались в любви к новому главе МВД. Кандидатуру Райана Зинке на пост министра внутренних дел США предложил глава государства Дональд Трамп еще 15 декабря 2016 года. Американский сенат утвердил его в должности в среду, 1 марта.
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