В Сети высмеяли желание Навального судиться с журналистами

31 января 2017, вторник, 19:30 – ИА СОЧИ-24



В Сети высмеяли желание Навального судиться с журналистами

Блогер Алексей Навальный намерен подать в суд на НТВ. Он заявил, что в фильме "Господин Навральный", который выпустил о нем телеканал, представлены ложные данные.Навальный рассержен не только на телеканал, который распространил якобыложную информацию о дорогостоящих путешествиях блогера и поступлении на егосчет 20 миллионов рублей. Навальный намерен судиться и с гостиницами.Блогер уверен, что персонал гостиниц, предоставивший журналистамвидеозаписи с ним, нарушили его право на неприкосновенность частной жизни. Освоем намерении судиться с телеканалом он написал в социальных сетях.Пользователи Сети быстро отреагировали на заявление Навального и высмеялиего. Многие уверены, что фильм достаточно правдив, а блогер переполошился из-затого, что ему действительно есть что скрывать, сообщает РИА ФАН."Он может кого угодно судить, но от этого честным и порядочным он нестанет, истину не скрыть", – отмечает в комментариях к новостипользователь под ником Welt Rogg. "Правда в глаза колет", – пишет"ВКонакте" Valentina Vladimirovna."Интересно,а когда Навальный распространял видики-ролики, порочащие имя Путина иМедведева в соцсетях? Если на него за это в суд подадут?" – пишет другаяпользовательница соцсети."Я вас всех засужу… я украл нестолько, сколько вы говорите, а гораздо больше", "Попрошу запомнить! Я неНавральный, а Наворовальный!", – смеются читатели.

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