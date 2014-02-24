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В Сети высмеяли желание Навального судиться с журналистами
31 января 2017, вторник, 19:30 – ИА СОЧИ-24
Навальный рассержен не только на телеканал, который распространил якобы
ложную информацию о дорогостоящих путешествиях блогера и поступлении на его
счет 20 миллионов рублей. Навальный намерен судиться и с гостиницами.
Блогер уверен, что персонал гостиниц, предоставивший журналистам
видеозаписи с ним, нарушили его право на неприкосновенность частной жизни. О
своем намерении судиться с телеканалом он написал в социальных сетях.
Пользователи Сети быстро отреагировали на заявление Навального и высмеяли
его. Многие уверены, что фильм достаточно правдив, а блогер переполошился из-за
того, что ему действительно есть что скрывать, сообщает РИА ФАН.
"Он может кого угодно судить, но от этого честным и порядочным он не
станет, истину не скрыть", – отмечает в комментариях к новости
пользователь под ником Welt Rogg. "Правда в глаза колет", – пишет
"ВКонакте" Valentina Vladimirovna.
"Интересно,
а когда Навальный распространял видики-ролики, порочащие имя Путина и
Медведева в соцсетях? Если на него за это в суд подадут?" – пишет другая
пользовательница соцсети.
"Я вас всех засужу… я украл не
столько, сколько вы говорите, а гораздо больше", "Попрошу запомнить! Я не
Навральный, а Наворовальный!", – смеются читатели.
Источник:
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