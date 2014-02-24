В Шереметьево ребенок разбил голову

Девочка в возрасте одного года была экстренно госпитализирована прямо из аэропорта Шереметьево с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. "По недосмотру родителей ребенок упал и ударился головой о пол", – цитирует Life.ru представителя воздушной гавани. Сообщается, что мать посадила девочку на чемодан, и, именно упав с него, ребенок получил травму.
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом, что позволит Киеву обеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками. Эксперты называют этот шаг очередной провокацией украинского руководства...»
Одна из основательниц украинского феминистического движения объявила о его распаде. Яна Жданова утверждает, что Femen не существует еще с 2015 года, а сегодняшние мероприятия активисток имеют одиночный характер,..»
Во время пресс-конференции главы делегации властей Сирии Башара аль-Джаафари на встрече в Астане по вопросам урегулирования сирийского вопроса между двумя журналистами арабских изданий вспыхнул конфликт..»
В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов...»
Важной победы над боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" добились бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) "Щит". Военные освободили стратегическую высоту 725 в провинции Хомс...»
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом, что позволит Киеву обеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками. Эксперты называют этот шаг очередной провокацией украинского руководства...»