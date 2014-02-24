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В сирийской Латакии прогремел мощный взрыв

5 января 2017, четверг, 16:44 – ИА СОЧИ-24

В сирийской Латакии прогремел мощный взрыв
В сирийской Латакии прогремел мощный взрыв

В сирийском города Латакия возле стадиона прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия погибли и пострадали десятки человек.На месте взрыва работают экстренные службы города. Очевидцы сообщают, что бомба была заложена в одном из припаркованных автомобилей.First Video Footage for the car bomb that exploded near the national stadium in Jableh to the south of #Latakia #Syria#JablehAttack pic.twitter.com/BYHrMixGxD– maytham (@maytham956) 5 января 2017 г.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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