В сирийской Латакии прогремел мощный взрыв

В сирийском города Латакия возле стадиона прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия погибли и пострадали десятки человек.На месте взрыва работают экстренные службы города. Очевидцы сообщают, что бомба была заложена в одном из припаркованных автомобилей.First Video Footage for the car bomb that exploded near the national stadium in Jableh to the south of #Latakia #Syria#JablehAttack pic.twitter.com/BYHrMixGxD– maytham (@maytham956) 5 января 2017 г.
Ушедший год традиционно принес немало смешных и забавных фраз, сказанных политиками. Особо яркие из них ушли в народ и стали метафорами, многие закрепились в Сети в виде популярных мемов. Dni.Ru собрали наиболее интересные высказывания публичных людей, прозвучавшие в 2016 году...»
Ушедший год традиционно принес немало смешных и забавных фраз, сказанных политиками. Особо яркие из них ушли в народ и стали метафорами, многие закрепились в Сети в виде популярных мемов. Dni.Ru собрали наиболее интересные высказывания публичных людей, прозвучавшие в 2016 году...»