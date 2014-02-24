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В смерти Елизаветы II обвинили русских
11 января 2017, среда, 13:00 – ИА СОЧИ-24
Официальных опровержений сообщений о кончине монаршей особы со
стороны Букингемского дворца до сих пор не последовало. Однако этим занялись
британские таблоиды, назвав ответственных за появление в информационном пространстве
"фейковой" новости. В частности, британское издание Express возложило
ответственность на неких "российских хакеров". Как писали Dni.Ru, сообщение о том, что
королева Великобритании Елизавета II якобы скончалась на 90-м году жизни,
опубликованное на официальном сайте королевской семьи 10 января, встревожило
пользователей Сети. Новость вскоре
удалили с сайта, но Букингемскому дворцу пришлось ответить на вопросы
журналистов. Сообщение о смерти королевы опровергли, назвав "абсолютной
неправдой"."Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей
резиденции в Сандрингемском дворце", – гласил текст ранее опубликованного
сообщения, подписанного принцем Чарльзом. Тем временем скриншот быстро разошелся по социальным сетям. Пользователи
утверждают: тот факт, что до сих пор не поступило опровержение, свидетельствует
о решении королевской семьи не сообщать о кончине 90-летней королевы. Причина
умолчания, скорее всего – необходимость выполнить ряд формальных процедур. Елизавета II серьезно простудилась в конце 2016 года.
Королева Великобритании была вынуждена
отменить официальные рождественские мероприятия. Вместе с мужем, принцем Филиппом Эдинбургским, она должна была 21 декабря приехать в
Сандрингемский дворец в Норфолке для встречи Рождества. Однако обычай был
нарушен – впервые с 1988-го. 8 января 2017 года королева появилась на публике после
болезни: монарх прибыла на службу в
церковь Святой Марии Магдалины. Елизавету II сопровождали герцог и герцогиня
Кембриджские Уильям и Кейт с их детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.Напомним, известие о смерти Елизаветы II уже появлялось в соцсетях в конце
минувшего года. 29 декабря новость опубликовали в поддельном аккаунте BBC News в Twitter. Меньше чем через
сутки его заблокировали, а слухи были опровергнуты, но сотни людей успели
поверить в кончину монаршей особы. Твит был вскоре удален, а сам аккаунт
заблокирован, но в некоторых СМИ сохранился скриншот."Русские хакеры" стали в последнее время для Запада удобным объяснением многих проблем и провалов. В частности, именно им приписывают главную роль в победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Источник:
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