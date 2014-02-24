В смерти Елизаветы II обвинили русских

11 января 2017, среда, 13:00 – ИА СОЧИ-24



В смерти Елизаветы II обвинили русских

Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты".Официальных опровержений сообщений о кончине монаршей особы состороны Букингемского дворца до сих пор не последовало. Однако этим занялисьбританские таблоиды, назвав ответственных за появление в информационном пространстве"фейковой" новости. В частности, британское издание Express возложилоответственность на неких "российских хакеров". Как писали Dni.Ru, сообщение о том, чтокоролева Великобритании Елизавета II якобы скончалась на 90-м году жизни,опубликованное на официальном сайте королевской семьи 10 января, встревожилопользователей Сети. Новость вскореудалили с сайта, но Букингемскому дворцу пришлось ответить на вопросыжурналистов. Сообщение о смерти королевы опровергли, назвав "абсолютнойнеправдой"."Королева Елизавета II умерла во сне утром в своейрезиденции в Сандрингемском дворце", – гласил текст ранее опубликованногосообщения, подписанного принцем Чарльзом. Тем временем скриншот быстро разошелся по социальным сетям. Пользователиутверждают: тот факт, что до сих пор не поступило опровержение, свидетельствуето решении королевской семьи не сообщать о кончине 90-летней королевы. Причинаумолчания, скорее всего – необходимость выполнить ряд формальных процедур. Елизавета II серьезно простудилась в конце 2016 года.Королева Великобритании была вынужденаотменить официальные рождественские мероприятия. Вместе с мужем, принцем Филиппом Эдинбургским, она должна была 21 декабря приехать вСандрингемский дворец в Норфолке для встречи Рождества. Однако обычай былнарушен – впервые с 1988-го. 8 января 2017 года королева появилась на публике послеболезни: монарх прибыла на службу вцерковь Святой Марии Магдалины. Елизавету II сопровождали герцог и герцогиняКембриджские Уильям и Кейт с их детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.Напомним, известие о смерти Елизаветы II уже появлялось в соцсетях в концеминувшего года. 29 декабря новость опубликовали в поддельном аккаунте BBC News в Twitter. Меньше чем черезсутки его заблокировали, а слухи были опровергнуты, но сотни людей успелиповерить в кончину монаршей особы. Твит был вскоре удален, а сам аккаунтзаблокирован, но в некоторых СМИ сохранился скриншот."Русские хакеры" стали в последнее время для Запада удобным объяснением многих проблем и провалов. В частности, именно им приписывают главную роль в победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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